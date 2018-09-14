Компания Huawei высмеяла новые iPhone

Вслед за Apple китайская компания Huawei анонсировала новые модели смартфонов, не забыв высмеять своего конкурента на своем официальном Twitter аккаунте.

"Спасибо, что выпустили то же самое. Увидимся в Лондоне. 16 октября 2018 года", — гласит пост в известном микроблоге.

Производитель также упомянул, что Apple хоть и выпустила новые смартфоны, но по факту они ничем особо не отличаются от предыдущей модели iPhone X, чем поддержали критиков. Напоследок Huawei напомнила, что 16 октября представит свежие аппараты Mate 20 и Mate 20 Pro.

Напомним, что Huawei не останавливается на достигнутом и собирается выпустить революционный смартфон раньше Samsung, а также готовит мощнейший процессор для смартфонов.