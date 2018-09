Компания Huawei высмеяла новые iPhone

Вслед за Apple китайская компания Huawei анонсировала новые модели смартфонов, не забыв высмеять своего конкурента на своем официальном Twitter аккаунте.

Thank you for keeping things the same. See you in London. 16.10.18 #HigherIntelligence #HUAWEIMate20 pic.twitter.com/ZhZHj9Xg3s

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 12 сентября 2018 г.