Facebook открыли новую возможность для пользователей

"Сегодня мы предоставляем 27 партнерам из 17 стран в мире (возможность - ред.) проверять определенность фото и видеоматериалов", - сообщает Facebook.

Отныне благодаря разработанной технологии по выявлению вероятно фейкового содержания, сомнительные фото и видеоматериалы будут отправлены для проверки подлинности партнерам социальной сети.

В Сети также добавили, что соответствующее решение поможет быстрее идентифицировать различные типы дезинформации и предпринимать необходимые шаги для борьбы с ними.