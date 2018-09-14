Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4488780-facebook-otkryili-novuyu-vozmozhnost-dlya-polzovateley.html
Facebook открыли новую возможность для пользователей
17:23 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости технологии: Социальная сеть Facebook предоставляет 27 компаниям-партнерам из 17 стран возможность проверять подлинность фото и видеоматериалов.
"Сегодня мы предоставляем 27 партнерам из 17 стран в мире (возможность - ред.) проверять определенность фото и видеоматериалов", - сообщает Facebook.
Отныне благодаря разработанной технологии по выявлению вероятно фейкового содержания, сомнительные фото и видеоматериалы будут отправлены для проверки подлинности партнерам социальной сети.
В Сети также добавили, что соответствующее решение поможет быстрее идентифицировать различные типы дезинформации и предпринимать необходимые шаги для борьбы с ними.
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