В Австрии создали прототип эко-поезда

Австрийская железнодорожная компания OBB в кооперации с Siemens Mobility разработала прототип экологичного пассажирского поезда, который питается от аккумулятора.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу австрийской железной дороги.

Официально разработку презентуют в Берлине в этом месяце. Авторы проекта утверждают, что такие экологические поезда являются альтернативой дизельным, и они позволяют меньше загрязнять окружающую среду.

Аккумуляторные поезда под названием Desiro ML Cityjet eco могут снизить выбросы углекислого газа минимум на 50% по сравнению с дизель-поездами.

Локомотив эко-поезда оснащен аккумуляторными батареями, которые могут служить около 15 лет.

Тестировать такие поезда в Австрии планируют во второй половине 2019 года.