В Австрии создали прототип эко-поезда
Новости технологии: В Австрии разработали экологический аккумуляторный поезд.
Австрийская железнодорожная компания OBB в кооперации с Siemens Mobility разработала прототип экологичного пассажирского поезда, который питается от аккумулятора.
Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу австрийской железной дороги.
Официально разработку презентуют в Берлине в этом месяце. Авторы проекта утверждают, что такие экологические поезда являются альтернативой дизельным, и они позволяют меньше загрязнять окружающую среду.
Аккумуляторные поезда под названием Desiro ML Cityjet eco могут снизить выбросы углекислого газа минимум на 50% по сравнению с дизель-поездами.
Локомотив эко-поезда оснащен аккумуляторными батареями, которые могут служить около 15 лет.
Тестировать такие поезда в Австрии планируют во второй половине 2019 года.