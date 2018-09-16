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В Австрии создали прототип эко-поезда

Эко-поезд
06:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости технологии: В Австрии разработали экологический аккумуляторный поезд.

Австрийская железнодорожная компания OBB в кооперации с Siemens Mobility разработала прототип экологичного пассажирского поезда, который питается от аккумулятора.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу австрийской железной дороги.

Официально разработку презентуют в Берлине в этом месяце. Авторы проекта утверждают, что такие экологические поезда являются альтернативой дизельным, и они позволяют меньше загрязнять окружающую среду.

Аккумуляторные поезда под названием Desiro ML Cityjet eco могут снизить выбросы углекислого газа минимум на 50% по сравнению с дизель-поездами.

Локомотив эко-поезда оснащен аккумуляторными батареями, которые могут служить около 15 лет.

Тестировать такие поезда в Австрии планируют во второй половине 2019 года.

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Новости технологии, Desiro ML Cityjet eco, OBB, Siemens Mobility, Австрия, Эко-поезд.
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