Эксперты рассказали, что новый iPhone установил рекорд по производительности

iPhone Xs прошел тест в бенчмарке AnTuTu и набрал в тесте на производительность рекордные 363 тысячи баллов. Большинство флагманских смартфонов Android, которые работают на топовом процессоре Snapdragon 845, набрали около 290 тысяч баллов. Поэтому очевидно, что новые iPhone действительно имеют высокую производительность.

Еще во время презентации разработчики заявили, что A12 имеет на 30% более высокую производительность, чем его предшественник A11, на котором работает iPhone X.