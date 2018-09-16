День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
Новости: Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Новости: Шевченко - о возможной натурализации Мораеса
Шевченко - о возможной натурализации Мораеса
Новости: Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
X

Эксперты рассказали, что новый iPhone установил рекорд по производительности

iPhone
15:55 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости технологии: Еще во время презентации разработчики отмечали высокую производительность новинок.

iPhone Xs прошел тест в бенчмарке AnTuTu и набрал в тесте на производительность рекордные 363 тысячи баллов. Большинство флагманских смартфонов Android, которые работают на топовом процессоре Snapdragon 845, набрали около 290 тысяч баллов. Поэтому очевидно, что новые iPhone действительно имеют высокую производительность.

Еще во время презентации разработчики заявили, что A12 имеет на 30% более высокую производительность, чем его предшественник A11, на котором работает iPhone X.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, iPhone, Новый iPhone, Рекорд, Смартфон, Технологии.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Apple iPhone XS показал невероятные результаты скорости Новинки от Apple протестировали на производительность Стало известно, когда Huawei выпустит смартфон с гибким экраном

Последние новости

Джастин Бибер и Хейли Болдуин отказались от брачного контракта Энергетика Украины получила более 1 млрд евро инвестиций Украинский журналист задержан в Казахстане
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
03 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 В связи с приближением тайфуна в Китае эвакуировали почти полмиллиона человек
Новости сегодня
16:15 В результате ДТП в Харькове погибли двое пенсионеров
16:15 Рианна восхитила поклонников ярким образом
15:59 СБУ усилила защиту кибербезопасности в энергетике
15:57 Экс-игрок Динамо принес победу Мариуполю в матче против Олимпика в 8 туре УПЛ
15:54 Заряд позитива: вечерние анекдоты 16 сентября
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: НАБУ отпустило Омеляна за границу
НАБУ отпустило Омеляна за границу
Новости: Арсенал обнаружили в Одесской области
Арсенал обнаружили в Одесской области
Новости: Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь