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В новом iPhone обнаружили серьезный недостаток

iPhone Xr
11:48 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: apple.com

Новости технологии: iPhone Xr появится в продаже позже из-за проблем с LCD-дисплеем.

12 сентября компания Apple представила сразу три новых смартфона – iPhone Xs, Xs Max и Xr. Первые две модели iPhone Xs и iPhone Xs Max поступят в продажу в США уже 21 сентября. А вот самая доступная версия iPhone Xr появится в продаже значительно позже.

Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4

iPhone Xr поступит в продажу только 19 октября. Проблема возникла из LCD-дисплеем iPhone Xr. Так, появилась информация, что в смартфоне неправильно происходит рассеивание света подсветки возле выреза. Еще одна проблема заключается в объеме производства со стороны Japan Display, а также проблемы с программами уже со стороны Apple.

О неполадках с новым iPhone говорил аналитик Canalys. Он прогнозировал, что Apple задержит выход нового смартфона, потому что он не готов к массовым поставкам.

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Новости технологии, Apple, iPhone, iPhone Xr, LCD-дисплей, Проблема.
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