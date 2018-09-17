В новом iPhone обнаружили серьезный недостаток

12 сентября компания Apple представила сразу три новых смартфона – iPhone Xs, Xs Max и Xr. Первые две модели iPhone Xs и iPhone Xs Max поступят в продажу в США уже 21 сентября. А вот самая доступная версия iPhone Xr появится в продаже значительно позже.

iPhone Xr поступит в продажу только 19 октября. Проблема возникла из LCD-дисплеем iPhone Xr. Так, появилась информация, что в смартфоне неправильно происходит рассеивание света подсветки возле выреза. Еще одна проблема заключается в объеме производства со стороны Japan Display, а также проблемы с программами уже со стороны Apple.

О неполадках с новым iPhone говорил аналитик Canalys. Он прогнозировал, что Apple задержит выход нового смартфона, потому что он не готов к массовым поставкам.