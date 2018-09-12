Apple представила новинки: iPhone XS, X Max, Xr и Apple Watch Series 4

Презентация продуктов прошла в театре Стива Джобса, прямая трансляция доступна у нас на сайте.

iPhone XS и XS Max

Новые модели iPhone представил старший вице-президент по маркетингу Apple Филипп Шиллер. Смартфоны стали прочнее: по словам Шиллера, экран сделан из "прочнейшего" стекла. Новая модель доступна в двух размерах с экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюйма. Модель с 6,5-дюймовым экраном имеет такой же размер, что и смартфоны линейки Plus, но из-за узкой рамки диагональ экрана на один дюйм больше, поэтому новый размер решили назвать Max.

Телефоны оснащены новой, более мощной системой A12 Bionic с четырехядерным графическим процессором, шестиядерным центральным процессором и нейронным процессором Neural Engine. На презентации выступили несколько разработчиков игр: новые iPhone, к примеру, смогут поддерживать более качественную дополненную реальность.

Система распознавания лиц FaceID стала быстрее, динамики — громче. Кроме того, инженеры улучшили водоустойчивость гаджета: по словам Шиллера, смартфон сможет выдержать не только пресную воду, но и соленую, а также разные напитки.

Также разработчики модифицировали оптические сенсоры в камере (она осталась 12-мегапиксельной, как и в iPhone X), благодаря чему улучшился режим портретной съемки. Кроме того, в модели также будет доступен новый режим съемки Smart HDR, который позволит лучше детализировать снимки и улучшать цветопередачу и освещение.

Новая модель также сможет поддерживать два мобильных номера одновременно для операторов, поддерживающих технологию виртуальной симкарты eSim.

Шиллер сообщил, что специально для продаж в Китае будут выпускаться iPhone XS и XS Max со слотами для двух физических симкарт.

Модели будут выпускаться в трех цветах: золотом, серебряном и space gray. Цены начинаются от 999 долларов за модель XS и 1099 долларов за XS Max. Перезаказать новые модели можно уже в эту пятницу, а поставки начнутся 21 сентября.

iPhone XR

Модель XR оснащена 6,1-дюймовым дисплеем и чипом A12 Bionic. В отличие от моделей XS она не оснащена технологией 3D Touch, а также у нее всего одна задняя 12-мегапиксельная камера, которая, при этом, все равно позволяет делать снимки в портретном режиме, который впервые появился в iPhone X и iPhone 8 Plus с двойной камерой. Жизнь батареи модели XR на полтора часа больше, чем у iPhone 8.

Модели доступны в расширенной цветовой гамме: корпуса выполнены в голубом, розовом, красном, желтом, белом, черном и серебряном цветах. В продажу модель поступит 19 октября по цене от 749 долларов.

Apple Watch Series 4

Новые часы представил операционный директор компании Джефф Уильямс. Главное нововведение — уменьшение рамок экрана. За счет этого его величину удалось увеличить более чем на 30 процентов.

Кроме того, в новом поколении часов также будут доступны новые циферблаты: пользователь сможет настроить их сам, добавляя разные приложения (к примеру, LifeSum для подсчета калорий или контакты для быстрого доступа). Срок действия батареи — 18 часов, а в режиме тренировки (при включенном GPS-трекинге).

Динамики часов стали громче, а процессор — мощнее. Колесико Digital Crown теперь стало чувствительным и механически отвечает при прокрутке. В новом поколении также будет улучшенный акселерометр и гироскоп: с их помощью, как сообщил Уильямс, часы смогут зафиксировать падение пользователя и, к примеру, вызвать помощь при дальнейшем длительном отсутствии движения.

Что касается пульсометра, то теперь часы смогут в фоновом режими фиксировать появление мерцательной аритмии и сообщать о ее наличии пользователю. Интересно, что приложение для этого компания выпустила еще в декабре. Кроме того, новое поколение часов также сможет записывать электрокардиограмму пользователя. Оба обновления, как сообщил Уильямс, получили разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения США.

В продажу новые часы поступят 21 сентября, а обновление WatchOS выйдет на четыре дня раньше — 17 сентября. Цены на Apple Watch Series 4 будут начинаться от 399 долларов, а Apple Watch Series 4 Cellular со встроенным модулем сотовой связи — от 499 долларов. Предыдущее поколение Apple Watch Series 3 теперь будет продаваться по цене начиная от 279 долларов.

Новая операционная система iOS 12 будет доступна для скачивания уже 17 сентября.

Ведущий презентации, президент компании Apple Тим Кук, также сообщил, что в скором времени число проданных iOS-девайсов подойдет к отметке в два миллиарда продуктов, а магазины компании каждый год посещают 500 миллионов покупателей. Кроме того, вице-президент компании по охране окружающей среды Лиза Перез Джексон сообщила о том, что компания полностью перешла на возобновляемую энергию, а в производстве гаджетов теперь будут использоваться переработанные материалы и детали от старых моделей.

Презентация прошла в театре Стива Джобса в штаб-квартире компании в Купертино, Калифорния. Кроме того, презентация впервые транслировалась в твиттере компании. Интересно, что информация о новых моделях Apple появилась в СМИ задолго до презентации, а сегодня в исходном коде сайта компании журналисты обнаружили названия новых гаджетов.