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Google закроет почтовый сервис Google Inbox

Google Inbox
13:58 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: appinformers.com

Новости технологии: Корпорация Google решила закрыть почтовый сервис Inbox в конце марта 2019 года.

Компания Google закроет почтовый сервис технол Inbox. Несмотря на то, что сервис достаточно популярен среди пользователей, компания считает, что лучше сосредоточиться на Gmail.

Сервис Inbox запустили в 2014 году как альтернативу Gmail. Большинство новых "фишек" сервиса понравились пользователям, но вскоре перекочевали на Gmail. Inbox решили закрыть как ненужную тестовую площадку.

Почтовый сервис Google Inbox проработает до конца марта 2019 года, после чего блогополучно канет в лету.

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Новости технологии, Gmail, Google, Google Inbox, Почтовый сервис.
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