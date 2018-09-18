День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Луценко просит Раду снять неприкосновенность с трех "оппоблоковцев"
Луценко просит Раду снять неприкосновенность с трех "оппоблоковцев"
Новости: Киев согласовал с МВФ постепенное повышение цены на газ
Украина и МВФ договорились о цене на газ
Новости: Грядет отставка главного тренера в столичном клубе УПЛ
Грядет отставка главного тренера в столичном клубе УПЛ
Новости: Лучшие фильмы, которые претендуют на Оскар в 2019 году (Видео)
Лучшие фильмы, которые претендуют на Оскар в 2019 году (Видео)
X

iOS 12: Apple официально заявила о работе операционной системы

Смотрите фото (3)
iOS 12
11:55 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: guide-apple.ru

Новости технологии: Как заверили разработчики, с новой прошивкой гаджеты станут еще более быстрыми и удобными в работе.

Пользователи гаджетов от компании Apple получили финальную версию новой операционной системы iOS 12. Файл для скачивания обновления системы стал дострупен вечером 17 сентября. Как обычно, обновиться можно "по воздуху" или через магазин iTunes.

Какие устройства поддерживают iOS 12

Обновление доступно для всех моделей iPhone старше 5s. Также iOS 12 получили iPad Pro (9.7, 10.5 и 12.9 дюймов), iPad (2018), iPad (5 поколение), iPad Air и iPad Air 2, а также iPad mini 2, 3 и 4. Поддерживает новую операционку и шестое поколение плееров iPod Touch.

Новвоведения iOS 12

Главным отличием iOS 12 от предыдущей версии стала ее скорость работы. Особенно это заметно на старых аппаратах — быстродействие iPhone 5S после обновления значительно выросло по сравнению с предыдущей версией iOS.

Голосовой помощник Siri теперь может выполнять несколько команд одновременно, например, поставить будильник и создать напоминание. Ранее из двух команд, указнных в одном запросе, Siri выполняла только первую. Теперь же пользователи смогут создавать собственные команды, состоящие из цепочки отдельных заданий. Активироваться такая задача будет по определенной фразе. Для этого понадобится установить бесплатное приложение "Команды", уже доступное в App Store.

Режим "Не беспокоить" теперь можно бвыстро включить с помощью 3D Touch. Также можно настороить его включение в определенное в ремя или в определенном месте.

iOS 12: названа дата выхода обновленной версии

Получила изменения и система уведомлений — теперь они группируются по приложениям, через которые были получены. Свайп по соответствующей группе позволяет раскрыть все связанные уведомления или удалить их. Кроме того, группе можно установить режим беззвучного оповещения или отключить все уведомления от приложения.

В новой iOS усовершенствовали настройки электропитания и мониторинга энергопотребления. В системе появился новый график уровня заряда и монитор активности, позволяющий лучше разобраться с тем, на что именно расходуются ресурсы аккумулятора. Имеется и возможность отсортировать приложения по степени энергопотребления. 

В iOS 12 появились новые Animoji. Хотя их популярность заметно снизилась, Apple продолжает акцентировать на них внимание. С новым обновлением владельцы устройств на iOS получат картинки с коалой, тигром, призраком и динозавром. К ним добавится возможность подмигивания и высовывания языка. Увеличилось и время записи — теперь длительность анимаций может составить до 30 секунд. Также теперь можно создать максимально похожий на себя Memoji с помощью расширеных настороек.

Благодаря новой функции "Экранное время" пользователь сможет составить детальное представление о том, как много времени он тратит на использование смартфона. Приложение включает в себя еженедельные отчеты, время простоя, показывает наиболее популярные программы. Там же можно настроить ограничение доступа к некоторым приложениям.

Встроенный браузер Safari получил несколько функций для защиты от мониторинга при помощи кнопок соцсетей и анализа характеристик устройства. Также в iOS 12 появился менеджер паролей, который может генерировать, запоминать и подставлять пароли в поле ввода для сайтов и приложений.

Новая iOS поможет Вам выбрать лучшие фото для публикации в соцсетях. В приложении "Фото" появилась вкладка "Для вас", предлагающая наиболее удачные снимки для обмена ими с друзьями. В приложении обновили и поиск, сделав его более интеллектуальным. Через вкладку "Альбомы" можно быстро просматривать и удалять ненужные файлы — там появилась возможность заходить на все носители и созданные пользователем папки. Siri также может отсортировать фотогалерею по людям, местам, событиям, времени и другим фильтрам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, iOS 12, Альманах 2018, Нововведения, Новые функции, Операционная система, Система, Функции.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

HTC больше не будет выпускать смартфоны В Германии запускают первый в мире поезд на водородном топливе Компания Xiaomi показала тренежер со встроенным тренером

Последние новости

Астана отправилась в Киев на матч с Динамо Во Львовской области из-за свадебного банкета слегло 18 человек Данк Леня вошел в топ-5 лучших моментов игрового дня (Видео)
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
03 "Не пошли на сделку с дьяволом": жена Тищенко прокомментировала уход мужа с проекта
04 В РФ отреагировали на разрыв договора о дружбе
05 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
Новости сегодня
12:04 Курс криптовалют на 18 сентября: Bitcoin обвалился
12:02 Второй гол Зозули в сезоне (Видео)
11:55 Президент ФИФА против матчей чемпионата Испании в США
11:38 Протесты под ГПУ: полиция задержала семерых участников
11:35 У этого фотографа шестеро детей и он делает чудесные снимки с ними (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Исторический визит: президент Южной Кореи прибыл в КНДР
Исторический визит: президент Южной Кореи прибыл в КНДР
Новости: Изменения на валютном рынке: когда украинцы смогут покупать валюту онлайн
Украинцам могут разрешить покупать валюту онлайн
Новости: Курс валют от НБУ: в Украине подешевели доллар и евро
Курс валют от НБУ: в Украине подешевели доллар и евро
Новости: Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
Осенний маникюр 2018: роскошный дизайн ногтей в бордовом цвете (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь