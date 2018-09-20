Huawei представит новый смартфон с уникальной зарядкой

Сначала относительно фотографий смартфона: на них изображена передняя панель с безрамочным дисплеем. Это обычная модель, или версия Pro – не ясно. По слухам трудно понять, какая из модификаций получит широкий вырез над экраном, а какая узкий, в виде капельки.

Изображение наушников Huawei Freebuds 2 Pro выглядят интереснее. По данным инсайдера, они будут очень похожи на AirPods и будут заряжаться через док-станцию по беспроводному стандарту Qi. Также изображение намекает, что заряд наушников и кейса можно будет пополнить за счет энергии смартфона, просто положив их на заднюю поверхность корпуса.

В отличие от AirPods, которые продаются только в белом цвете, наушники Huawei могут выйти в белом и черном цветах. Предполагается, что их стоимость составит 160 евро (около 5 300 гривен).