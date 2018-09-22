День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
Новости: Паспортный скандал: на Миротворец вносят получивших гражданство Венгрии
Паспортный скандал: на Миротворец вносят получивших гражданство Венгрии
Новости: Джошуа - Поветкин: прогноз букмекеров
Джошуа - Поветкин: прогноз на бой
Новости: Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего
Анджелина Джоли рассказала, за какие ошибки жалеет больше всего
X

Пользователи просят компанию Sony добавить украинский язык в PlayStation

PlayStation
11:04 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Пользователи предлагают всем неравнодушным подписать петицию о внедрении украинского языка на PlayStation.

Авторы петиции отмечают, что игровая приставка поддерживает финский язык, носителей которого в мире примерно 6 миллионов, но не поддерживает украинский, на котором в мире говорят более 40 миллионов человек. К слову, сервис PlayStation Store (магазин цифровой дистрибуции игрового контента) для украинцев предлагает использовать исключительно русский язык, без возможности поменять его, например, на английский.

Авторы петиции хотят, чтобы в системе PS появилась поддержка украинского языка, а в магазине PS Store русский можно было поменять на английский. Кроме того, активисты хотят, чтобы украинский язык добавили в систему PlayStation и изменили язык интерфейса для всех других продуктов PS: магазин, сообщество, поддержка, и другие. Для того, чтобы украинский язык все-таки появился на PlayStation, для начала нужно насобирать 5 000 голосов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, PlayStation, Sony, Игра, Технологии, Украинский язык.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Компания Samsung выпустила новый смартфон с тремя основными камерами Эксперты подтвердили, что Google Pixel 3 будет выпущен с необычным дизайном Компания Meizu показала уникальный флагманский смартфон 16X

Последние новости

Нелепые и смешные моменты на свадьбе, которые успели запечатлеть Ломаченко улетит в США после боя Джошуа - Поветкин Яркие снимки о повседневной жизни в Австралии (Фото)
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
04 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
05 Сытник прокомментировал исчезновение мобильного телефона Онищенко
06 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
Новости сегодня
12:33 Ума Турман удивила поклонников откровенными снимками для глянца
12:18 Ученые рассказали о экстренной ситуации марсохода "Кьюриосити"
12:12 Диллиан Уайт: От Чисоры можно ожидать чего угодно
12:04 В СБ ООН приняли резолюцию, призванную улучшить контроль за работой миротворцев
11:57 Крохотные детеныши животных, которые умещаются на ладонях (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Украина повысила статус в рейтинге открытых данных
Новости: Как избежать отравления грибами: Минздрав напомнил правило "одних суток"
Как не отравится грибами: совет Минздрава
Новости: Папа Римский посетит страны Балтии
Папа Римский посетит страны Балтии
Новости: Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится
Макс Сосновский из сериалити "Киев днем и ночью" женится
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь