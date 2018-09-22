Пользователи просят компанию Sony добавить украинский язык в PlayStation

Авторы петиции отмечают, что игровая приставка поддерживает финский язык, носителей которого в мире примерно 6 миллионов, но не поддерживает украинский, на котором в мире говорят более 40 миллионов человек. К слову, сервис PlayStation Store (магазин цифровой дистрибуции игрового контента) для украинцев предлагает использовать исключительно русский язык, без возможности поменять его, например, на английский.

Авторы петиции хотят, чтобы в системе PS появилась поддержка украинского языка, а в магазине PS Store русский можно было поменять на английский. Кроме того, активисты хотят, чтобы украинский язык добавили в систему PlayStation и изменили язык интерфейса для всех других продуктов PS: магазин, сообщество, поддержка, и другие. Для того, чтобы украинский язык все-таки появился на PlayStation, для начала нужно насобирать 5 000 голосов.