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Компания Gaijin Entertainment представила невероятные обновления игры War Thunder

Игра War Thunder
15:20 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости технологии: Недавно компания выпустила очередное масштабное обновление к игре, которое получило название "Полет Валькирий".

В игру добавили вертолеты, но пока только для двух наций: СССР и США. Американцы получили по три модификации для вертолетов UH-1 "Хьюи" и AH-1 "Кобра". Советские пилоты смогут сесть за штурвалы многоцелевого Ми-4АВ, различных модификаций легендарного "крокодила" Ми-24 и его современной модернизации Ми-35М.

По замыслу разработчиков вертолеты дадут участникам смешанных боев возможность по-новому взглянуть на поле боя. Главным союзником пилотов винтокрылых машин станет рельеф. Он позволит эффективно использовать главные преимущества вертолетов – полеты на малой высоте, зависание, богатый выбор вооружения, включающий управляемые и неуправляемые ракеты, а также обеспечит укрытие от вражеского огня.

С самого начала вертолеты будут доступны в ЗБТ в смешанных боях высоких рангов. В дальнейшем в игре появятся вертолеты других наций и, возможно, другие режимы. Доступ в закрытое бета-тестирование вертолетов геймеры смогут получить за выполнение специальных заданий в игре или при покупке вертолетных наборов в игровом магазине.

Наземные силы War Thunder пополнились новыми высокоуровневыми моделями техники, которым предстоит встретиться в боях с вертолетами. В их числе топовый советский танк Т-80Б, французский Batignolles-Châtillon Char 25t, а также M247 "Сержант Йорк" – первая в игре ВСУ, что имеет в боекомплекте боеприпасы с радиоподрывника.

Также впервые в War Thunder появилась карта для смешанных боев на территории Северной Америки. Бои за "Американскую пустыню" пройдут на территории небольшого городка в стилистике Аризоны 1960 годов. Пилоты смогут встретиться в небе над "Вьетнамом". Командиры боевых кораблей сразятся за "Средиземноморский порт" у побережья Италии и "Зеленый залив" в скандинавских фьордах.

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Новости технологии, War Thunder, Игра, Обновления, Полет Валькирий, Технологии.
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