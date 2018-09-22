День Независимости Украины

Новости технологий

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 22.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: "Северный поток-2" - геополитический инструмент давления на Европу
Порошенко: "Северный поток-2" - геополитический инструмент давления на Европу
Новости: Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Ватикан и КНР важным соглашением укрепили католицизм
Новости: Джошуа - Поветкин: онлайн-трансляция боя
Джошуа - Поветкин: онлайн-трансляция боя
Новости: "Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
"Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)
X

Стало известно, почему Apple затягивает с продажами iPhone Xr

iPhone Xr
22:02 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: apple.com

Новости технологии: iPhone Xr запускать в продажу в конце октября.

21 сентября новые флагманы от Apple – iPhone Xs, iPhone Xs Max – поступили в продажу. При этом более доступный смартфон iPhone Xr появится в продаже аж 

Как пишет издание The Wall Street Journal, Apple осознанно выпускает более дешевую модель позже. Таким образом компания хочет увеличить продажи флагманских смартфонов.

iPhone Xr получил важное преимущество

Как известно, флагманы iPhone Xs и iPhone Xs Max в США оценены в 999 и 1099 соответственно. При этом топовая версия iPhone Xs Max с 512 ГБ встроенного хранилища стоит 1449 долларов. В то же время iPhone Xr, который работает на том же топовом процессоре А12 Bionic, оценен в 750 долларов.

Напомним, ранее была информация, что iPhone Xr не спешат запускать в продажу из-за проблем, возникших с LCD-дисплеем iPhone Xr. Так, появилась информация, что в смартфоне неправильно происходит рассеивания света подсветки возле выреза.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, iPhone, iPhone Xr, Продажа, Смартфон, Флагман.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

В Instagram вскоре появится новая полезная функция Huawei представит новый смартфон с уникальной зарядкой Meizu рассказали о свойствах новых смартфонов

Последние новости

Макрон просит граждан Македонии на референдуме решить вопрос названия страны Мифы о тренажерном зале, которые могут убить ваше здоровье Эта темнокожая девушка обрела известность благодаря своей необычной внешности (Фото)
Сегодня читают
01 "Паспортный скандал" с Венгрией может принести пользу Украине
02 Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Северным морем
03 Похолодание и мокрый снег: в Украине ухудшится погода
04 Сбитый Ил-20: Израиль предоставил России доказательства своей непричастности
05 Томос: Патриарх Филарет рассказал о распределении церковного имущества
06 Гороскоп на сегодня, 22 сентября: все знаки Зодиака
Новости сегодня
22:47 Верняев стал чемпионом Кубка мира в Венгрии
22:45 Минфин США повременит с введением санкций против Дерипаски
22:45 Gucci представили новую мужскую коллекцию
22:34 Диетологи рассказали, какая диета самая опасная для здоровья
22:30 Высокая мода в контрастных черно-белых портретах известного фотографа (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Вопрос Крыма и Донбасса обсудят в Генассамблее ООН
Новости: СМИ: В Армянске отменяют режим ЧС, возле "Титана" все еще есть "небольшой фон"
В Армянске отменяют режим ЧС
Новости: В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
В РФ сообщили, когда обнародуют данные о крушении Ил-20 в Сирии
Новости: Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Октоберфест 2018: сегодня в Мюнхене стартовал Фестиваль пива
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь