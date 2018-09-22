Стало известно, почему Apple затягивает с продажами iPhone Xr

21 сентября новые флагманы от Apple – iPhone Xs, iPhone Xs Max – поступили в продажу. При этом более доступный смартфон iPhone Xr появится в продаже аж

Как пишет издание The Wall Street Journal, Apple осознанно выпускает более дешевую модель позже. Таким образом компания хочет увеличить продажи флагманских смартфонов.

Как известно, флагманы iPhone Xs и iPhone Xs Max в США оценены в 999 и 1099 соответственно. При этом топовая версия iPhone Xs Max с 512 ГБ встроенного хранилища стоит 1449 долларов. В то же время iPhone Xr, который работает на том же топовом процессоре А12 Bionic, оценен в 750 долларов.

Напомним, ранее была информация, что iPhone Xr не спешат запускать в продажу из-за проблем, возникших с LCD-дисплеем iPhone Xr. Так, появилась информация, что в смартфоне неправильно происходит рассеивания света подсветки возле выреза.