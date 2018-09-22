Стало известно, почему Apple затягивает с продажами iPhone Xr
Новости технологии: iPhone Xr запускать в продажу в конце октября.
21 сентября новые флагманы от Apple – iPhone Xs, iPhone Xs Max – поступили в продажу. При этом более доступный смартфон iPhone Xr появится в продаже аж
Как пишет издание The Wall Street Journal, Apple осознанно выпускает более дешевую модель позже. Таким образом компания хочет увеличить продажи флагманских смартфонов.
iPhone Xr получил важное преимущество
Как известно, флагманы iPhone Xs и iPhone Xs Max в США оценены в 999 и 1099 соответственно. При этом топовая версия iPhone Xs Max с 512 ГБ встроенного хранилища стоит 1449 долларов. В то же время iPhone Xr, который работает на том же топовом процессоре А12 Bionic, оценен в 750 долларов.
Напомним, ранее была информация, что iPhone Xr не спешат запускать в продажу из-за проблем, возникших с LCD-дисплеем iPhone Xr. Так, появилась информация, что в смартфоне неправильно происходит рассеивания света подсветки возле выреза.