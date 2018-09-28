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На компанию Apple подали в суд

Memoji
16:53 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
macdigger.ru
macdigger.ru

Новости технологии: Причиной иска стало использование товарного знака Memoji, который ранее принадлежал разработчикам приложения на Android.

В жалобе, поданной в Окружной суд США по Северному округу штата Калифорния, указано, что Apple Memoji, используемая для описания функции iPhone X и XS, нарушает права аналогичной торговой марки – "MEMOJI", которая в настоящее время используется разработчиком Android-приложений Social Tech. Согласно иску, Social Tech подала заявку на использование торговой марки MEMOJI в апреле 2016 года, но до того, как регистрации была оформлена, Apple решила пойти на ухищрение.

Производитель приложений утверждает, что Apple создала дочернюю компанию под названием "Memofun Apps LLC", чтобы выкупить "забытое и заброшенное" приложение под названием "Memoji". Сделка была достигнута, а Memofun Apps LLC передала права на Memoji Apple 4 июня 2018 года, в тот же день корпорация анонсировала новую функцию для iOS на WWDC. "Этот продукт Apple нарушает все законы, и со дня его объявления, привёл к тому, что Social Tech потеряла контроль над своим брендом: если в поиск Google или YouTube ввести MEMOJI, то все результаты будут связаны с Apple", – говорится в жалобе.

Обостряет ситуацию и сходство между функциональностью двух продуктов, продаваемыми под брендами "Memoji" и "MEMOJI". Оба являются средствами обмена сообщениями. В магазине Google Play есть множество приложений, которые используют "Memoji" в метаданных поискового запроса, а, как минимум, семь включают термин непосредственно в названии.

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Новости технологии, Android-приложение, Apple, Memoji, Иск, Приложение, Суд, Технологии.
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