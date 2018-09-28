Корпорация Microsoft перестанет обновлять классический Skype

Как заявили в корпорации, разработчики прекращают поддержку Skype 7 для компьютеров, а 15 ноября – для мобильной версии. Таким образом более ранние версии смогут работать еще некоторое время, при этом в компании рекомендуют уже перейти на Skype 8, чтобы избежать "любых проблем".

Как известно, ранее Microsoft планировала прекратить поддержку классических версий Skype еще 1 сентября, однако из-за жалоб пользователей дату решили отсрочить.