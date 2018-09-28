Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/4537844-korporatsiya-microsoft-perestanet-obnovlyat-klassicheskiy-skype.html
Корпорация Microsoft перестанет обновлять классический Skype
21:41 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Новости технологии: Прекращая обновления, корпорация "заставляет" пользователей переходить на новую версию мессенджера Skype.
Как заявили в корпорации, разработчики прекращают поддержку Skype 7 для компьютеров, а 15 ноября – для мобильной версии. Таким образом более ранние версии смогут работать еще некоторое время, при этом в компании рекомендуют уже перейти на Skype 8, чтобы избежать "любых проблем".
Как известно, ранее Microsoft планировала прекратить поддержку классических версий Skype еще 1 сентября, однако из-за жалоб пользователей дату решили отсрочить.
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