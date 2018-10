Call of Duty: Black Ops IIII предоставила неприятный сюрприз любителям игр

Грядущий шутер Call of Duty: Black Ops IIII, который появится на полках магазинов 12 октября, приготовил неприятный сюрприз игрокам.

Пользователь социальной сети Twitter из Австралии под псевдонимом cooper_cox315 поделился фотографией Blue-Ray дисков с игрой для PlayStation 4 и Xbox One.

При внимательном изучении обратной стороны коробок выяснилось, что игра потребует минимум 100 ГБ свободного места на жестком диске. Это стало шоком для многих геймеров.

Hey @charlieINTEL. Here is the official covers for Black Ops 4 on both Xbox and PS4 pic.twitter.com/EIjfdF3PF8

— Cooper Cox (@cooper_cox315) 3 октября 2018 г.