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Call of Duty: Black Ops IIII предоставила неприятный сюрприз любителям игр

Call of Duty: Black Ops IIII
10:07 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: YouTube

Новости технологии: Игра потребует минимум 100 ГБ свободного места на жестком диске.

Грядущий шутер Call of Duty: Black Ops IIII, который появится на полках магазинов 12 октября, приготовил неприятный сюрприз игрокам.

Пользователь социальной сети Twitter из Австралии под псевдонимом cooper_cox315 поделился фотографией Blue-Ray дисков с игрой для PlayStation 4 и Xbox One.

При внимательном изучении обратной стороны коробок выяснилось, что игра потребует минимум 100 ГБ свободного места на жестком диске. Это стало шоком для многих геймеров.

Особенно новость неприятна для тех, кто предзаказал цифровую копию Call of Duty: Black Ops IIII – им придется тратить драгоценный интернет-траффик и огромное количество времени, чтобы загрузить игру. Местом на жестком диске тоже придется жертвовать, многим придется освобождать свои HDD для установки игры.

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Все по теме:

Новости технологии, Call of Duty: Black Ops IIII, Видео, Жесткий диск, Игра, Новая версия, Свободное место.
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