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Умные часы Apple Watch Series 4 получили новое дополнение

Nike Apple Watch 4
08:36 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: fainaidea.com

Новости технологии: Линейка умных часов Apple Watch Series 4 последнего поколения получила новое дополнение в виде брендированной модели от компании Nike.

Модель Nike Apple Watch 4 получилась действительно интересной и показательной в сфере маркетинга, так как обладает некоторыми интересными эксклюзивными аспектами. Прежде всего стоит отметить тот факт, что модель не является чем-то самостоятельным, о чем говорит сама Apple – скорее, это кивок в сторону любителей спорта и ценителей продукции Nike, с которой у Apple уже имеются давние и плодотворные отношения на рынке. Таким образом, новая спортивная модель предназначается как раз для таких ценителей.

Стоимость модели не изменилась – минимальная у Nike Apple Watch 4 остается на все том же уровне в 399 долларов США, а максимальная на уровне в 499 долларов. Это прекрасная новость в том числе для тех, кто заинтересован в покупке данной разновидности умных часов, ведь мало кто готов переплачивать за один лишь бренд. Тем более, что единственным по-настоящему эксклюзивным аспектом данной модели являются уникальные спортивные обои Nike на дисплее часов, которые остаются недоступны владельцам обычных Apple Watch 4.

Скачать их отдельно не получится. Что касается остальных аспектов, то тут речь идет преимущественно о новом браслете, выполненным из перфорированной кожи и полиэстера, который не только эффективно отталкивает воду, но и позволяет коже дышать во время интенсивных физических нагрузок, что также важно для спортсменов и любителей активного образа жизни. Apple Watch 4 становятся все более объемными и интересными по ассортименту, не говоря уже о том, что и их цена постепенно снижается, становясь доступной.

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Таким образом, с недавним расширением Nike Apple Watch 4, компания планирует и дальше расширять конечный список доступных моделей – стоит отметить также, что на данный момент количество доступных моделей Nike Apple Watch ограничено и они в целом считаются эксклюзивными. Предполагается, что вскоре компания сделает их более доступными в масштабе и подарит пользователям еще некоторые дополнения.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, Apple Watch Series 4, Nike, Nike Apple Watch 4, Бренд, Дополнение, Умные часы.
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