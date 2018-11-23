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Instagram готовят к улучшениям

Instagram готовят к улучшениям
14:05 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф СЕГОДНЯ Фото: из открытых источников

Новости технологии: Все изменения появятся не сразу, а будут внедряться постепенно, чтобы пользователи привыкали.

Разработчики Instagram планируют полностью преобразить сервис к концу 2018 года.

Сервис Instagram с каждым годом разрастается все сильнее, и разработчики постоянно работают над его улучшением. На блоге компании появилось сообщение о том, что программисты трудятся над редизайном страницы профиля, и уже готовы несколько демонстрационных примеров.

Профиль пользователя — самое важное место для посетителей Instagram. Именно здесь человек рассказывает о себе, своих предпочтениях и интересах, а гости могут сделать вывод, основываясь на размещенном контенте домашней страницы пользователя, поэтому многие часами приводят личную страницу в порядок, чтобы выставить свою персону в самом красивом свете.

Поэтому Instagram хочет улучшить опыт взаимодействия с профилем. Разработчики уже нашли варианты более эффективного самовыражения для пользователей, к тому же они хотят упростить взаимодействие с другими людьми.

Серьезным изменениям будет подвержен графический интерфейс приложения: поменяются или будут перерисованы иконки, кнопки и даже принцип взаимодействия с вкладками. В итоге платформа придет к чистому и аккуратному внешнему виду. 

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Разработчики поделились готовыми вариантами измененного интерфейса. Можно заметить переработанный профиль: аватар находится справа, количество подписчиков и подписок отныне занимает меньше места, а шрифт имени пользователя значительно увеличился; для удобства кнопки отправки сообщений и фолловинга сделали крупнее, а в списке подписок видно общих друзей, как это реализовано в Facebook.

Специально для тех, кто ведет бизнес в Instagram, добавят удобный функционал для обратной связи: появятся опции звонка, отправки сообщения или электронного письма, а самое главное – будет кнопка "Сделать заказ".

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Социальные сети, Instagram, Улучшение Instagram, Профиль в Instagram.
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