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В YouTube появится новый способ показывать рекламу

В YouTube появится новый способ показывать рекламу
20:46 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии: Новый способ демонстрации рекламы на YouTube запустят к концу 2019 года.

YouTube пересматривает политику демонстрации рекламы на своем видеохостинге. Сейчас во время просмотра видеороликов происходят перерывы на короткую рекламу, но Google этого показалось мало, и компания решила увеличить ее объем. Об этом сообщается на официальном блоге сервиса.

Новое решение основано на принципе кинотеатров, где перед началом каждого фильма демонстрируется несколько прероллов — рекламных видеороликов, которые загружается до начала запрошенного видео. YouTube вскоре будет показывать два таких рекламных ролика длительностью до 30 секунд перед началом любого видео.

Подобное решение связано с тем, чтобы снизить прерывание просмотра рекламы пользователями. Сейчас 40% зрителей намеренно пропускают желтые зоны с рекламой на таймлайне, обходя таким образом надоедливые вставки.

Недавние исследования маркетологов YouTube показали, что зрители "крайне чувствительны" к частоте рекламных пауз, особенно при просмотре более длинных видеороликов – это порой вызывает у них настоящий гнев. Нечто похожее испытывают телезрители, когда их любимый фильм прерывается не несколько десятков минут на очередную порцию видео-промоушна.

В YouTube заявляют, что новый способ демонстрации "двигателя торговли" появится уже в этом году, но сначала на десктопных версиях, а вначале 2019 года подобная схема заработает на мобильных устройствах, а еще позже – на Smart TV.

Однако не все негативно восприняли эту новость. Подобное решение YouTube стало хорошей новостью для рекламодателей, и в компании утверждает, что ожидают увеличение просмотров промо-роликов на 8-11%.

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Реклама, YouTube, Видеохостинг, прероллы.
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