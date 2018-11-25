Искусственный интеллект научили писать сценарии к рекламе (Видео)

Новости технологии: Искусственный интеллект написал сценарий рекламы, который максимально подстроен под зрителей.

Искусственный интеллект написал сценарий рекламы, который максимально подстроен под зрителей. Первое такое произведение уже экранизировали и им стал рекламный ролик новой модели Lexus ES.

Для того, чтобы создать идеальный рекламный ролик, разработчики проанализировали сотни видео автомобилей и дорогих брендов, которые были номинированы на "Каннского льва" за последние 15 лет. На основе полученных данных нейросеть и создает сценарий.

Отметим, режиссером нового ролика стал Кевин МакДональд, который известен благодаря таким фильмам, как "Последний король Шотландии" и "Однажды в сентябре".

Кроме того, команда, которая работала над созданием рекламного видео, создала свой фильм, который раскрывает все этапы создания рекламы: анализ реакции и эстетические предпочтения людей.