Apple готовит смартфоны с дизайном китайских производителей

Новости технологии: Судя по новому патенту компании, купертиновцы планируют скопировать одну из фишек китайских смартфонов.

Новый патент Apple описывает процесс поверхностной обработки под стеклом задней крышки смартфона. В заявке сказано, что это позволит создавать эффект градиента, радуги и другие дизайнерские решения, призванные изменить внешний вид iPhone.

В патенте предусмотрено использование станка числового программного управления для создания миниатюрных канавок на корпусе устройства, способных изменять отражение света от поверхности смартфона при его медленном повороте в руке.

Пока нет никаких гарантий, что Apple действительно будет использовать эту технологию в будущих моделях, но сейчас это один из главных трендов в дизайне смартфонов у китайских производителей.