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Смартфоны Samsung получат встроенные сканеры отпечатков пальцев

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Смартфоны Samsung получат встроенные сканеры отпечатков пальцев
15:53 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф macdigger.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Samsung собирается заменить физический сканер отпечатков пальцев на встроенный в дисплей.

Появилась информация, что эта технология будет внедрена не только во флагманский Galaxy S10. Согласно недавним слухам от поставщиков из Кореи, компания действительно может представить пару новых смартфонов серии Galaxy A со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев раньше, чем это будет реализовано в Galaxy S10.

Инсайдеры утверждают, что недавно была достигнута договоренность о поставке оптических сканеров отпечатков пальцев, которые будут использоваться в смартфонах серии Galaxy A в следующем году.

По данным инсайдеров, Samsung планирует интегрировать ультрасовременное решение ультразвуковых сканеров от Qualcomm в Galaxy S10, а более «бюджетная» технология оптических сканеров для серии Galaxy A будет поставляться китайской компанией Aegis.

Встроенные в дисплей оптические сканеры отпечатков пальцев считаются менее точными и надежными, чем их ультразвуковые аналоги, которые сложнее производить, из-за чего они стоят значительно дороже.

Тем не менее, если смартфоны среднего класса начнут получать новые технологии распознавания отпечатков пальцев в качестве стандартных опций, это может повлиять на рынок смартфонов в целом. Особенно, когда основной целью является уменьшение рамок, благодаря конструкциям Infinity-O, Infinity-U и Infinity-V. Остается неясным, какие именно модели Samsung Galaxy A могут быть оснащены встроенными в дисплей сканерами отпечатков пальцев.

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Смартфон, Технологии, Дисплей, Сканер, Отпечатки, Сканер отпечаткой пальцев.
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