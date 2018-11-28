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Для Android-версии Google Chrome появится уникальная функция

Для Android-версии Google Chrome появится уникальная функция
10:55 Сегодня Телеграф znaj Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Google Chrome практически каждый месяц улучшает браузер.

Как сообщает ресурс 9TO5Google, в одном из следующих обновлений для Android-версии браузера Chrome появится новая функциональность, что упрощает навигацию для многих пользователей. И хотя у браузера от Google и без этого есть что исправить, компания занимается расширениям его функционала.

Речь идет о поддержке жестов, которая позволит, в частности, перемещаться между вкладками с помощью простого смахивания влево или вправо. Источник добавляет, что эта функциональность знакома пользователям iOS. Однако, будет ли она популярной среди владельцев ПК и ноутбуков - неизвестно. Куда проще переключить кладки с помощью одним кликом мышки, чем махать руками перед веб-камерой, которую в некоторых случаях необходимо еще докупать. 

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Информацию предоставил представитель команды разработчиков Chrome, который не уточнил сроки выхода этого обновления. Скорее всего, обновления появится вместе с другими функциями и улучшениями, ведь эту функцию должны еще попробовать тысячи потенциальных пользователей.

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Google, Android, Google Chrome, Браузер Chrome, Android-версия.
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