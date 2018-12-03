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Ракета &quot;Союз&quot; с новым экипажем отправилась к МКС
Ракета "Союз" с новым экипажем отправилась к МКС

Ракета "Союз" с новым экипажем отправилась к МКС

Ракета &quot;Союз&quot; с новым экипажем отправилась к МКС
16:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости технологии: К Международной космической станции 3 декабря стартовала российская ракета-носитель с пилотируемым кораблем "Союз МС-11" и тремя человеками на борту.

Российская ракета "Союз" в понедельник вывела на орбиту экипаж в составе трех человек, начав первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию после того, как в октябре миссию пришлось прервать из-за проблем с ракетой.

Ракета была запущена с космодрома Байконур в Казахстане. На борту находятся российский космонавт Олег Кононенко, астронавт НАСА Энн Макклейн (США) и астронавт Канадского аэрокосмического агентства Давид Сен-Жак. Стыковка корабля с МКС запланирована на 19:35 по Киеву.

На данный момент на борту станции находятся астронавт Европейского космического агентства, командир экипажа Александр Герст, астронавт NASA Серена Ауньен-Ченселлор и космонавт "Роскосмоса" Сергей Прокопьев. 

СМИ сообщили, что причиной аварии ракеты "Союз" стала неисправность одного клапана

Напомним, 11 октября международная экспедиция в составе космонавта "Роскосмоса" Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга на российском пилотируемом корабле "Союз МС-10" отправилась на Международную космическую станцию. Однако на протяжении дня стало известно, что у ракеты произошло аварийное отключение двигателей второй степени. Экипаж должен был совершить аварийную посадку в Казахстане.

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