Ракета "Союз" с новым экипажем отправилась к МКС

Российская ракета "Союз" в понедельник вывела на орбиту экипаж в составе трех человек, начав первый пилотируемый полет на Международную космическую станцию после того, как в октябре миссию пришлось прервать из-за проблем с ракетой.

Ракета была запущена с космодрома Байконур в Казахстане. На борту находятся российский космонавт Олег Кононенко, астронавт НАСА Энн Макклейн (США) и астронавт Канадского аэрокосмического агентства Давид Сен-Жак. Стыковка корабля с МКС запланирована на 19:35 по Киеву.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 6:31am ET, the Soyuz rocket carrying @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko leaves Earth on six-hour journey to their new home on @Space_Station. Watch: https://t.co/i3hRugl4X4 pic.twitter.com/xrgYvSg8UQ

— NASA (@NASA) 3 декабря 2018 г.