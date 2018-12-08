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ASUS показала второе поколение смартфонов серий ZenFone Max и ZenFone Max Pro

ASUS показала второе поколение смартфонов серий ZenFone Max и ZenFone Max Pro
10:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: из открытых источников

Новости технологии: Производитель улучшил технические характеристики гаджетов, особые изменения коснулись процессора и камер.

Компания Asus представила два новых смартфона Zenfone Max Pro (M2) и Zenfone Max (M2). Среди преимуществ старшей версии – мощная батарея и модуль NFC.

Asus Zenfone Max Pro (M2)

Это устройство получило 6,3-дюймовый экран с разрешением 2280х1080 пикселей и соотношением сторон 19:9. Вверху можем увидеть вырез. Для дополнительной прочности экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 6 поколения.

Работает устройство на процессоре Snapdragon 660 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. На выбор у пользователя накопители объемом 64 или 128 ГБ.

Новинка получила емкий аккумулятор на 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки. Также устройство оснащено модулем NFC, что позволяет расплачиваться в магазинах с помощью смартфона.

Цена на Asus Zenfone Max Pro (M2) стартует от 270 долларов (7560 гривен).

Технические характеристики Asus Zenfone Max Pro (M2)

Дисплей

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: 2280×1080 пикселей

Процессор

Qualcomm Snapdragon 660

Видеопроцесор

Adreno 512

Память

Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64/128 ГБ

Камера

Основная: 12 + 5 Мп

Фронтальная: 13 Мп

Аккумулятор

5000 мАч

Операционная система

Android 8.1 Oreo

Asus Zenfone Max (M2)

Младшая версия имеет такую же диагональ, но меньшее разрешение – 1520х720 пикселей. Сердцем смартфона стал процессор Snapdragon 632 с 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Существуют модификации с 32 или 64 ГБ встроенного хранилища.

А вот модуля NFC здесь совсем нет. Также младшая версия получила меньшую батарею – 4000 мАч.

Стоимость Asus Zenfone Max (M2) стартует от 190 долларов (5300 гривен).

Технические характеристики

Дисплей

Диагональ: 6,3 дюйма

Разрешение: 1520х720 пикселей

Процессор

Qualcomm Snapdragon 632

Видеопроцесор

Adreno 506

Память

Оперативная: 3/4 ГБ

Встроенная: 32/64 ГБ

Камера

Основная: 13 + 2 Мп

Фронтальная: 8 Мп

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Аккумулятор

4000 мАч

Операционная система

Android 8.1 Oreo

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Asus, Компания Asus, ZenFone Max, ZenFone Max Pro, Zenfone Max Pro (M2), Zenfone Max (M2).
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