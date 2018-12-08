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ТОП 5 лучших приложений на смартфон

ТОП 5 лучших приложений на смартфон
12:13 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: из открытых источников

Новости технологии: Самые популярные приложения на смартфон доступны бесплатно как в AppStore, так и в Play Market.

Самодиагностика с помощью смартфона не заменит полноценного врачебного осмотра, но может стать отличным помощником. В данной подборке ты найдешь приложения, которые смогут пригодиться в разных жизненных ситуациях.

1. LoveMySkin 

Это приложение представляет собой полноценную карту человеческого тела, на которой можно отмечать появившиеся или исчезнувшие родинки. С помощью удобной ABCD-таблицы (А - асимметрия, В - границы, С - цвет, D - диаметр) можно отличить опасные родинки от обычных.

2. Zyrtec AllergyCast

Это приложение создано специально для людей, которые страдают от аллергии. Программа способна измерить уровень аллергенной пыльцы в воздухе. Если есть угроза, то она сообщает об этом с помощью уведомления. Также есть возможность отмечать свое состояние на протяжении дня.

3. uHear

Программа для отслеживания работы слухового аппарата. Для того, чтобы проверить слух, создатели приложения предлагают пройти три теста: на определение самого тихого звука, на способность распознать речь среди шума и небольшой опрос. Данные тесты помогают оценить состояние органов слуха и отследить динамику слуховых способностей.

4. ITriage

Это приложение станет незаменимым в поездках. Главное его преимущество – возможность поиска ближайших больниц и медицинских учреждений. Плюс ко всему, в нем собраны симптомы, заболевания, лекарства и врачи, что поможет провести подробную диагностику.

Названы лучшие мобильные приложения уходящего года

5. First Aid

Это сборник инструкций по оказанию первой медицинской помощи в твоем смартфоне. Благодаря этой программе можно идентифицировать симптомы и быстро оказать доврачебную помощь.

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Смартфон, Приложения, AppStore, Play Market, ТОП приложений на смартфон, LoveMySkin, Zyrtec AllergyCast, uHear, ITriage, First Aid.
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