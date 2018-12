Космический грузовой корабль "Dragon" пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции со второй попытки. Экипаж МКС захватил корабль при помощи руки-манипулятора.Об этом сообщила компания SpaceX в своем Твиттере.

“Dragon был схвачен в 4:21 по тихоокеанскому времени во время полета над Папуа-Новой Гвинеей. Dragon проведет около пяти недель на космической станции”, - говорится в сообщении.

Capture confirmed! Dragon was captured at 4:21 a.m. PST while flying over Papua New Guinea. Dragon will spend about five weeks at the @Space_Station. pic.twitter.com/jdcXUoU172

— SpaceX (@SpaceX) 8 декабря 2018 г.