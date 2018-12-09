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Космический грузовой корабль "Dragon" пристыковался к МКС

Космический грузовой корабль &quot;Dragon&quot; пристыковался к МКС
17:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости технологии: NASA сообщила, что экипаж МКС с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2 захватил подлетевший к станции грузовой корабль Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции со второй попытки. Экипаж МКС захватил корабль при помощи руки-манипулятора.Об этом сообщила компания SpaceX в своем Твиттере.

“Dragon был схвачен в 4:21 по тихоокеанскому времени во время полета над Папуа-Новой Гвинеей. Dragon проведет около пяти недель на космической станции”, - говорится в сообщении.

SpaceX запустила Dragon с праздничным грузом ракетой Falcon 9 в среду с мыса Канаверал, штат Флорида. Кроме рождественского ужина, частью груза являются 40 мышей и 36 тысяч червей, предназначенных для исследований старения и мышц.

Запуск был задержан на день из-за проблемы с пищей для мышей. NASA обнаружила в еде для мышей-астронавтов плесень.

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НАСА, МКС, Dragon, SpaceX, Грузовой корабль, Илон Маск.
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