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Компания Snap купила стартап украинца за $8 миллионов

Компания Snap купила стартап украинца за $8 миллионов
12:59 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии: Американская компания Snap купила команду из 5 ведущих специалистов и права на все технологии украинского стартапа Teleport Future Technologies.

Соглашение было подписано в феврале 2018 года и в ноябре полностью исполнено. Сумма сделки составила около $8 млн. Teleport прославился одноименным приложением, которое окрашивает волосы в разные цвета. Он поставил рекорд в украинском, российском и белорусском App Store, набрав более 1 миллиона скачиваний за первые сутки после релиза.

Он более недели занимал первое место в магазинах приложений.

Проект создал тогда еще 19-летний одессит Владислав Уразов. Он вместе со своим партнером Богданом Матвеевым собрал команду из 30 человек с разных стран, включая Украину, Францию, Англию и Россию. Стартап привлек $1 млн инвестиций и развивал внутреннюю технологию определения объектов на фото и видео. Таким образом, одессит стал долларовым миллионером в 20 лет.

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Технологии, Приложение, Соцсеть, Стартап, Альманах 2018, Snap.
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