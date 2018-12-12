NASA обнаружили на планете Церера углерод

Новости технологии: Космический корабль NASA Down обнаружил на поверхности карликовой планеты Церера углерод.

Один из возможных вариантов появления углерода на карликовой планете – вулканические извержения. "Церера похожа на химический завод. Среди всех других тел внутренней части Солнечной системы у Цереры уникальная минералогия: на ее поверхности, видимо, богаты углеродом породы, содержащие до 20 процентов от массы этого элемента. Наш анализ показал, что богатые углеродом соединения хорошо перемешаны с продуктами взаимодействия между водой и горными породами – такими как глина", – рассказал доктор Саймон Марчи из Юго-Западного исследовательского института.

Ученые предполагают, что Церера возникла около 4,6 миллиарда лет назад. Эта карликовая планета могла образоваться в холодной среде, возможно, за пределами орбиты Юпитера. Затем какое-то сотрясение на орбитах крупных планет подтолкнул Цереру к ее нынешнему расположению в главном поясе астероидов, между орбитами Марса и Юпитера.

Откуда на Церере появился углерод – доподлинно неизвестно. Есть предположение, что эти органические вещества могли попасть с других космических объектов, или же зародились в самой планете. В любом случае, процессы на Церере указывают на условия, благоприятные для возникновения органических веществ.