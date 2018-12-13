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Стало известно кто возглавил ТОП-10 мощных смартфонов

Стало известно кто возглавил ТОП-10 мощных смартфонов
11:52 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: из открытых источников

Новости технологии: По итогам ноября 2018 года Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 и Mate 20 X возглавили верштну рейтинга.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu (программа для определения производительности смартфонов), составили рейтинг самых мощных смартфонов конца осени, основываясь на множестве тестов, проведенных пользователями.

Так по итогам ноября 2018 года, рейтинг самых мощных смартфонов возглавили флагманские модели компании Huawei — Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 и Mate 20 X, которые набрали 305 437, 304 306 и 301 661 баллов соответственно. Эти смартфоны удерживают лидерство среди Android смартфонов уже второй месяц. Все благодаря мощнейшему мобильному процессору Kirin 980, выполненному по 7-нанометровому техпроцессу. 

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Вслед за Huawei идет игровой смартфон ASUS ROG Phonе, который со дня на день появится в продаже в Украине. Устройство использует чипсет Qualcomm Snapdragon 845, который разогнан до частоты в 2,96 ГГц и обеспечен надежной системой охлаждения.

Далее в списке идут модели OnePlus 6T, OnePlus 6, Black Shark, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi MIX 2S и Meizu 16th – все они используют топовый на текущий момент чипсет Snapdragon 845, но каждый производитель по-своему использует его возможности от чего результаты мощности разнятся.

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Все по теме:

Android, Смартфоны, Huawei Mate 20 Pro, Mate 20, Mate 20 X, ТОП-10 мощных смартфонов.
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