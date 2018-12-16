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В Google Play появится особый благотворительный сервис

В Google Play появится особый благотворительный сервис
19:10 Сегодня Телеграф fainaidea.com

Новости технологии: В рамках предстоящих новогодних праздников в магазине Google Play можно будет сделать благотворительные пожертвования различным некоммерческим организациям.

Сейчас, когда наступает пора новогодних и рождественских праздников, многие технические компании и сервисы то и дело напоминают нам о том, что стоит порадовать кого-то из близких и любимых подарками. Однако компания Google пошла дальше, и решила воспользоваться новогодней суетой для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества пользователей к тематике благотворительности и человечности – сегодня в магазине Google Play становится доступным специальный плагин-сервис в самом магазине приложений, при помощи которого каждый желающий пользователь может с необыкновенной легкостью пожертвовать той или иной суммой денег в тот или иной благотворительный фонд.

Стоит отметить, что подобные начинания и проекты разворачивались уже достаточно давно и многими другими компаниями – однако Google указывает, что смысл ее праздничного благотворительного проекта в том, чтобы охватить этой целью весь мир. Именно поэтому вскоре сервис станет доступным по всему миру – пока что он ограничен только территорией Северной Америки, Канады, Германии, Франции, Испании, Италии, Индонезии и Филиппин.

Что касается списка фондов и компаний, куда пользователи могут отправить пожертвование, то вот его полный состав: American Red Cross, Room to Read, World Food Program, UNICEF, Girls Who Code, Charity:water, Doctors Without Borders USA, Save the Children, World Wildlife Funs, IRC. Во все представленные фонды пользователи могут организовать пожертвование и при этом получить своего рода подтверждение о произведенном пожертвовании. Впрочем, стоит отметить, что эти фонды и компании покрывают заметно больше категорий.

Таким образом, компания Google пытается привлечь внимание общественности к проблемам бедности, защиты детей и множеству других остросоциальных проблем – а совершить такое пожертвование становится еще проще благодаря встроенному в Google Play сервису. Кроме того, Google добавила специальное расширение аналогичного типа для пользователей Chromebook-устройств, которые также могут принять участие в праздничных пожертвованиях.

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Все по теме:

Google, Благотворительность, Chromebook, Google Play, Save the Children, IRC, UNICEF, благотворительный сервис, American Red Cross, Room to Read, World Food Program, Girls Who Code, Charity:water, Doctors Without Borders USA, World Wildlife Funs.
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