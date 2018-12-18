Наручные часы: стильный подарок на Новый 2019 год (Фото)

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Даже в век цифровых технологий есть люди, которые ценят солидность стиля. В отличие от смартфона наручные часы вносят свою лепту создание образа человека. Аксессуар позволяет подчеркнуть статус и чувство вкуса.
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