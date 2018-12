Илон Маск показал новый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Об этом сообщил сам Маск в Twitter. "Тесла в тоннеле @boringcompany с убирающимся колесным механизмом, который превращает машину в рельсовый поезд и обратно", - написал бизнесмиен. Он добавил, что в скоростном тоннеле может использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.

"В тоннеле можно безопасно путешествовать со скоростью более 150 миль в час (более 240 км/ч). На такой скорости это будет похоже на телепортацию через город", - написал Маск.

Он добавил, что во время демонстрационной поездки машина будет опускаться в тоннель на лифте, пролетит через тоннель с помощью направляющих колес, поднимется вверх по лифту в пункте назначения, а затем будет двигаться по обычным дорогам обратно к точке старта.

Tesla in @boringcompany tunnel with retractable wheel gear that turns a car into a rail-guided train & back again pic.twitter.com/3a6i0NoSmi

— Elon Musk (@elonmusk) 19 декабря 2018 г.