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Илон Маск показал новый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

Илон Маск показал новый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом
11:35 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Twitter

Новости технологии: Американский бизнесмен Илон Маск презентовал первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

Об этом сообщил сам Маск в Twitter. "Тесла в тоннеле @boringcompany с убирающимся колесным механизмом, который превращает машину в рельсовый поезд и обратно", - написал бизнесмиен. Он добавил, что в скоростном тоннеле может использоваться любой автономный электромобиль, а не только Tesla.

"В тоннеле можно безопасно путешествовать со скоростью более 150 миль в час (более 240 км/ч). На такой скорости это будет похоже на телепортацию через город", - написал Маск.

Он добавил, что во время демонстрационной поездки машина будет опускаться в тоннель на лифте, пролетит через тоннель с помощью направляющих колес, поднимется вверх по лифту в пункте назначения, а затем будет двигаться по обычным дорогам обратно к точке старта.

 

Первое путешествие через туннель длилось около 2 минут. Во время теста столкнулись с проблемой – две бетонные конструкции стены тоннеля были настолько неровные, что казалось, будто едешь по грунтовой дороге. Однако Маск пообещал, что данный тоннель только прототип и в конце он будет гладкий, как стекло.

Строительство 1,14-мильного (около 2 км) туннеля длилось около 18 месяцев и стоило около 10 миллионов долларов (без затрат на исследования, разработку и оборудование).

Сейчас компания будет использовать туннель исключительно для исследований в поисках способа сделать движение под землей более быстрыми и дешевыми. По словам Маска, если все будет хорошо, то вся система скоростного тоннеля могла бы заработать до 2028 года, когда в Лос-Анджелесе будут проходить Олимпийские игры.

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Все по теме:

Лос-Анджелес, Тоннель, Илон Маск, Подземный тоннель, Скоростной тоннель.
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