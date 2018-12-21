Microsoft создали классический кнопочный телефон

Новости технологии: На телефоне уже предустановлено много полезных приложений из пакета Microsoft: Outlook Mail, Calendar, GroupMe, OneNote.

Корпорация намерена возродить мертвый бренд кнопочных телефонов Asha. Microsoft после отказа от смартфонов создали классический кнопочный телефон под модельным номером RM-1182. Особенность мобильного аппарата в его интерфейсе, который очень похож на Windows 10 Mobile.

Небольшой телефон, похожий на классические модели Nokia, обладает оболочкой с плитками, как у смартфонов на мобильной Windows, а также обладает рядом функций, которые роднят его с коммуникаторами. Сами плитки в виду не самой мощной аппаратной начинки, не анимированные, но тоже могут подвергаться модификациям вроде смены цвета, а также могут отображать количество пропущенных звонков или SMS сообщений.

В наличии присутствует SMS-мессенджер, телефонная книга, номеронабиратель, камера, галерея, будильник проводник и браузер – все они напоминают приложения от Windows 10 Mobile.

Были также адаптированы анимации включения аппарата, а также музыкальные темы от Windows 10 Mobile. Для тех, кто любит мобильные видеоигры, игровая студия Gameloft портировала популярные игры Spider-Man Ultimate и Asphalt в Java варианте.

А вот с технической точки зрения телефон получился очень посредственный, словно мобилка из прошлого десятилетия: 2,5-дюймовый с разрешением 320х240 пикселей, простенькая фотокамера из автофокуса, и аккумулятор емкостью 1200 мАч.

Маркетологи пока не придумали смартфону название, но вряд ли RM-1182 будет продаваться под брендом Lumia, поскольку под него зарезервированы модели смартфонов. Вероятнее всего, Microsoft это будет новый смартфон под возрожденным брендом Asha или ограничится простой технической нумерацией.