В США с пятой попытки стартовала ракета Falcon 9

Новости технологии: Этот процесс несколько раз откладывали из-за технических сбоев и плохой погоды.

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска в воскресенье, 23 декабря, успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки, передает Florida Today (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Отключение основного двигателя и разделение ступеней подтверждено. Двигатель второй ступени горит полным ходом", — сообщили об удачном старте на официальной Twitter-странице компании.

Main engine cutoff and stage separation confirmed. Second stage engine burn underway. pic.twitter.com/SxaPhVBnfH — SpaceX (@SpaceX) 23 декабря 2018 г.

Как отмечают в Kennedy Space Center, с помощью Falcon 9 американские ученые хотят привести в действие новый GPS-супник весом 3,8 тонны. Он станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты должны постепенно заменить собой устаревшие, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Как отмечают в Kennedy Space Center, с помощью Falcon 9 американские ученые хотят привести в действие новый GPS-супник весом 3,8 тонны. Он станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты должны постепенно заменить собой устаревшие, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.