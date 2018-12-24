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В США с пятой попытки стартовала ракета Falcon 9

В США с пятой попытки стартовала ракета Falcon 9
12:06 Сегодня Телеграф obozrevatel.com Фото: из открытых источников

Новости технологии: Этот процесс несколько раз откладывали из-за технических сбоев и плохой погоды.

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска в воскресенье, 23 декабря, успешно стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США).

Запуск данной ракеты удалось осуществить только с пятой попытки, передает Florida Today (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Отключение основного двигателя и разделение ступеней подтверждено. Двигатель второй ступени горит полным ходом", — сообщили об удачном старте на официальной Twitter-странице компании. 

Как отмечают в Kennedy Space Center, с помощью Falcon 9 американские ученые хотят привести в действие новый GPS-супник весом 3,8 тонны. Он станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты должны постепенно заменить собой устаревшие, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру. 

NASA начала углубленное изучение кометы 46P/Wirtanen

Как отмечают в Kennedy Space Center, с помощью Falcon 9 американские ученые хотят привести в действие новый GPS-супник весом 3,8 тонны. Он станет первым в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты должны постепенно заменить собой устаревшие, которые в настоящие время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

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Компания SpaceX, Ракета Falcon 9, Запуск ракеты Falcon 9.
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