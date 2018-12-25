Huawei установила новый рекорд по продаже смартфонов

Новости технологии: Компания Huawei продала около 153 млн смартфонов.

Китайская корпорация Huawei в 2018 году продала 200 миллионов смартфонов. Таким образом, компания выполнила свой план и установила рекорд, ведь это было наибольшее количество продаж устройств в истории компании.

Для сравнения, в Huawei сообщили, что в 2010 году компания продала всего 3 миллиона устройств. За 2017 год Huawei реализовала 153 миллиона смартфонов.

В китайской корпорации отметили, что такой успех стал возможным благодаря флагманским сериям P20, Honor 10 и Mate 20.

Как известно, Huawei уверенно закрепилась в тройке лидеров по продаже смартфонов, занимая второе место (на первом месте Samsung, а на третьем Apple).

Уже к 2020 году Huawei планирует подняться к первой ступеньке, обогнав Samsung. Согласно официальной статистике Huawei, сейчас их смартфонами пользуются более 500 миллионов людей в более чем 170 странах мира.