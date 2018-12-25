Скачать
Вторник, 25.12.2018
Снегопады в Украине: без света остались десятки населенных пунктов
Снегопады в Украине: без света остались десятки населенных пунктов
Разрушительное цунами Индонезии: количество жертв увеличилось до 429 человек
Разрушительное цунами Индонезии: количество жертв увеличилось
Шипулин официально объявил о завершении карьеры
Шипулин официально объявил о завершении карьеры
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник
Католическое Рождество 2018: что нельзя делать в этот праздник

Создан прибор, который превращает воду в водородное топливо

Создан прибор, который превращает воду в водородное топливо
11:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru/ Фото: pixabay

Новости технологии: Авторы отметили, что пленки на основе углерода обычно вызывают образование пузырьков, что приводит к потере энергии.

Специалисты Стэндфордского университета разработали аппарат, который, имитируя работу легких, повышает эффективность электрокатализаторов и совершенствует производство энергии путем расщепления воды. Результаты исследования опубликованы в журнале Joule. 

Первый автор статьи И Цуй (Yi Cui) и его коллеги предположили, что изменение формы пластины, которую используют для расщепления воды, может повысить эффективность работы. Они обратили внимание на принцип функционирования легких. Легкие человека — сепаратор с мембраной, который с ее помощью извлекает кислород из воздуха и перенаправляет его в кровоток. Исследователи решили повторить этот механизм. 

Они создали пластиковую пленку толщиной 12 нанометров и проделали в ней крошечные поры. Одна ее сторона имела водоотталкивающие свойства, а вторую покрыли наночастицами золота и платины, которые участвуют в химических реакциях. Затем они свернули ее в небольшой мешочек, в котором металлы находились внутри. 

Когда "легкие" погружены в воду, ученые подают напряжение. Вода расщепляется на кислород и водород, после чего составные элементы проникают внутрь мешочка и, проходя через проводящие металлы, производят энергию.

В их случае поры и новая форма прибора позволяют контролировать скорость, с которой газ проходит через мембрану, что минимизирует количество пузырьков. Кроме того, материал стабилен в течение длительного периода времени: спустя 250 часов структура сохранила 97 процентов каталитических свойств. Возможности углеродной мембраны снижаются до 74 процентов лишь за 75 часов. Сравнительные эксперименты показали, что мембрана в форме легкого на 32 процента эффективнее в преобразовании энергии по сравнению с плоской конфигурацией. 

На 3D-принтере распечатали руку, способную играть на фортепиано

В будущем авторы собираются сконструировать систему из таких устройств. Они надеются, что движение в этом направлении поможет в создании экологически чистого источника энергии, который будет питать разные устройства — от автомобилей до смартфонов. 

Ранее самарские инженеры создали двигатель для наноспутников на воде и спирте. Вода обеспечит высокую скорость маневрирования, а спирт предотвратит замерзание на околоземной орбите.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Топливо, Прибор, Водородное топливо, Прибор для воды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с католическим Рождеством: интересные стихи, смс и картинки
02 Гороскоп на сегодня, 25 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Поздравления с католическим Рождеством для ваших родных и близких
04 Геращенко требует присутствия миссии ОБСЕ в Крыму
05 Подконтрольный РФ "Верховный суд" Крыма оставил под арестом захваченного моряка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Опасный циклон: Украину продолжает засыпать снегом
Опасный циклон: Украину засыпает снегом
Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря
Валюта подешевела: курс валют от НБУ на 25 декабря
Что и на сколько подорожало: Госстат опубликовала отчет об изминении цен
Что и на сколько подорожало: Госстат опубликовала отчет об изминении цен
Католическое Рождество 2018: поздравления на украинском языке, картинки и смс
Католическое Рождество 2018: поздравления на украинском языке, картинки и смс
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь