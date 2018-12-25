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Система DeepSolar AI проходит тестирование для обнаружения солнечных панелей

Система DeepSolar AI проходит тестирование для обнаружения солнечных панелей
16:24 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Facebook

Новости технологии: Разработанная система искусственного интеллекта DeepSolar представляет собой полностью самообучаемую систему, которая уже продемонстрировала высокий результат.

Развитие современного сегмента технологий, связанных с использованием солнечной энергии для конвертации ее в электричество продолжает происходить семимильными шагами. К примеру, в 2007 году общий объем финансовых затрат на развитие технологий солнечных панелей и их установку по всему миру насчитывал около 42 миллионов долларов США, а в 2017 году аналогичный показатель составил 210 миллионов долларов США – и эта тенденция продолжает увеличиваться. И несмотря на то, что в целом это замечательно, все же для специалистов в этой области и поставщиков солнечных панелей присутствует необходимость в сборе как можно большего количества данных относительно актуальности панелей.

В частности, их интересует вопрос о том, в каких случаях такие системы могут актуальны или неактуальны – именно для этого талантливая команда специалистов из Стэндфордского Университета представила свою новую разработку под названием DeepSolar. Разработка является полноценным искусственным интеллектом с собственными алгоритмами машинного обучения, которые позволяют ей выяснять, в каких регионах планеты солнечные панели проявляют себя наиболее эффективным и отличным образом.

Для этого специалисты периодически "скармливают" ИИ фотографии различных участков планеты, где располагаются солнечные панели и связанные с ними системы – искусственный интеллект уже проанализировал более 37,000 фотографий такого типа. Делается это для того, чтобы научить его самостоятельно выискивать наиболее эффективные места и способы установки солнечных панелей, при этом разработчики отмечают тот интересный факт, что они ни разу не задавали машинному обучению ни один из факторов анализа.

Зато он очень милый: В Японии создали робота, который ничего не умеет

Иными словами, разработанная система искусственного интеллекта DeepSolar представляет собой полностью самообучаемую систему, которая уже продемонстрировала высокий результат по анализу – она умеет обнаруживать солнечные панели с вероятностью в 93%. При этом работа по ее улучшению продолжается и система обещает быть действительно многофункциональной в ближайшее время.

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Все по теме:

Солнечные батареи, Солнечные панели, Система DeepSolar AI, DeepSolar AI.
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