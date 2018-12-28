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Пятница, 28.12.2018
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В США назвали пятерку лучших смартфонов 2018 года

В США назвали пятерку лучших смартфонов 2018 года
10:31 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости технологии: Популярный в США журнал Fortune составил рейтинг лучших смартфонов 2018 года.

Каждый смартфон рейтинга лучших обладает своим неповторимым отличием.

В ТОП-5 рейтинга вошли такие модели: iPhone XS Max, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note 9. Каждый из этих мобильных устройств занял свою номинацию, так что однозначного лидера назвать трудно.

Смартфон iPhone XS Max назван "самым лучшим смартфоном Apple". Эту модель назвали лучшим творением компании, и в ней присутствует все, что можно ожидать от современного качественного мобильного устройства: высококлассный экран, восхитительный дизайн и невероятная мощь.

Google Pixel 3 получил звание "самого удобного" смартфона. Поддержка свежих обновлений является самым главным достоинством мобильного устройства, но его не советуют покупать ради аппаратной начинки.

В Huawei Mate 20 Pro заслужил звание "смартфона с искусственным интеллектом", который отвечает за качественную постобработку фотографий. Оптика у этой модели тоже собрала немало похвальных отзывов.

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OnePlus 6T завоевал звание "самого доступного смартфона". В нем сбалансировано все: цена, высокая производительность и интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев.

Galaxy Note 9 же отличается большим дисплеем, наличием стилуса, хорошими параметрами многозадачности и "лучшей" фотокамерой среди всех моделей.

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Смартфоны, Galaxy Note 9, Лучшие смартфоны, Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T, iPhone Xs Max, ТОП-5 лучших смартфонов.
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