Samsung Galaxy A50 получит дырявый экран

Новости технологии: Наиболее вероятной датой анонса Samsung Galaxy A10 Pro может стать выставка CES 2019.

Компания Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy A10 Pro.

Сообщается, что устройство получит дырявый экран, причем отверстие для 48-Мп фронтальной камеры будет размещаться в верхней центральной части дисплея.

На тыльной панели Galaxy A10 Pro окажется горизонтально расположенная двойная основная камера со вспышкой между датчиками. Ее разрешение составит 24 Мп и 8 Мп.

Сердцем смартфона станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845, хотя не исключено и использование новой флагманской системы Snapdragon 855. Новинке также пророчат 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч.

Наиболее вероятной датой анонса Samsung Galaxy A10 Pro может стать выставка CES 2019.