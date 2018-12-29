Скачать
Суббота, 29.12.2018
Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине
Ельченко назвал 3 главных шага, которые ускорят достижение мира в Украине
Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
Сущенко поместили в карцер и там издеваются над ним
Биатлон. Сегодня Джима и Прима представят Украину на Рождественской гонке-2018
Сегодня Джима и Прима выйдут на старт Рождественской гонки-2018
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках
Поздравления с Новым годом 2019: прикольные открытки в гифках

Samsung Galaxy A50 получит дырявый экран

Samsung Galaxy A50 получит дырявый экран
11:11 Сегодня Телеграф ilenta.com Фото: pixabay.com

Новости технологии: Наиболее вероятной датой анонса Samsung Galaxy A10 Pro может стать выставка CES 2019.

Компания Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy A10 Pro.

Сообщается, что устройство получит дырявый экран, причем отверстие для 48-Мп фронтальной камеры будет размещаться в верхней центральной части дисплея.

На тыльной панели Galaxy A10 Pro окажется горизонтально расположенная двойная основная камера со вспышкой между датчиками. Ее разрешение составит 24 Мп и 8 Мп.

Сердцем смартфона станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 845, хотя не исключено и использование новой флагманской системы Snapdragon 855. Новинке также пророчат 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ, 64 ГБ и 256 ГБ флэш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4300 мАч.

Наиболее вероятной датой анонса Samsung Galaxy A10 Pro может стать выставка CES 2019.

В США назвали пятерку лучших смартфонов 2018 года

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Смартфон, Камера, Экран, Samsung Galaxy A50.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 29 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Онкологи подсказали, как распознать рак мозга на первой стадии
03 Гройсман: Мы сегодня добываем 20 млрд кубов газа, потребляем - 33
04 Менеджер Нурмагомедова: У Мейвезера нет храбрости для ММА
05 Стали известны необычные факты об избиении популярного певца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода на праздничные выходные: какие сюрпризы ждут украинцев
Погода на праздничные выходные
Супрун развенчала очередной миф об алкоголе и управлении автомобилем
Супрун о мифе об алкоголе и управлении авто
Главные новости 28 декабря: Перенос Рождества, взрыв в Каире и заявление Кремля
Итоги 28 декабря
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Лучшие ретрофильмы про Новый год и Рождество (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь