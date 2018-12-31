Компания Apple запатентовала модель гибкого iPhone

Новости технологии: iPhone будет отличаться от аналогов конкурентов тем, что сможет выгибаться в обе стороны.

Компания Apple подверглась общей тенденции и решила тоже создать гибкий смартфон. Корпорация запатентовала модель гибкого iPhone. Об этом пишет PattentlyApple.

Как известно, Huawei и Samsung уже скоро должны представить свои версии гибких смартфонов. Похоже, Apple решила не отставать от этой тенденции.

Интересно, что будущий iPhone будет отличаться от аналогов конкурентов тем, что сможет выгибаться в обе стороны.

Вероятно смартфон будет иметь OLED-дисплей со специальным покрытием. Это поможет избежать возникновения трещин и других повреждений.