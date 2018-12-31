Apple выпустила яркий ролик о iPhone Xr (Видео)

Компания Apple опубликовала видеоролик, который получил название "Цветной потоп" (Color Flood). Видео рекламирует смартфон iPhone Xr – самую доступную модель из представленных в 2018 году. Соответствующее видео опубликовали на официальном YouTube-канале Apple. Под музыку Cosmo Sheldrake – Come Along огромный поток одетых в разноцветные костюмы людей бежит в пустом городе, преодолевая различные препятствия, и оказывается на экране iPhone Xr.