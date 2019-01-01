Назван самый большой робот в мире

Новости технологии: Австралийская компания запустила свой первый автономный поезд для перевозки руды.

Поезд не требует персонала для обслуживания, в том числе машиниста, и способен передвигаться самостоятельно, без любого вмешательства человека.

Горнодобывающая корпорация Rio Tinto завершила работу над автономной железнодорожной системой AutoHaul. Речь идет о создании железной дороги и автономного поезда для перевозки руды в отдаленном регионе Пилбара в Австралии. Кстати, поезд признан самым большим роботом в мире, так как он способен обходиться без помощи человека, при этом функционировать по назначению.

"Это было сложное путешествие. Мы автоматизировали железнодорожную сеть такого размера и масштаба в отдаленном месте, как Пилбара. Это означает, что наша цель – повышение производительности в регионе, достигнута", - заявил он. Теперь же поезд сможет самостоятельно выполнять свою главную задачу - перевозить руду.

Стоит отметить, что компания протестировала свой первый самоуправляемый поезд в начале этого года. В компании также заверили, что автономная железнодорожная система не сократит количество рабочих мест. Однако эксперты отметили, что такой сценарий просто неизбежен.