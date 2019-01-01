NASA вывела зонд на границу Солнечной системы

Новости технологии: Исследовательская станция приблизилась к космического тела на расстояние примерно 3,5 тыс.

Ученым потребовалось 12 лет, чтобы достичь цели.

Астероида Ultima Tule, который находится на границе Солнечной системы, достиг космический зонд New Horizons.

Отмечается, что зонд запустили более 12 лет назад. Об этом сообщает официальная страница NASA в Twitter.

"Достигнув астероида Ultima Tule в поясе Койпера зонд установил рекорд - еще ни один исследовательский космический аппарат не достигал таких удаленных от Земли объектов. Астероид находится на расстоянии не менее 6,5 млрд километров от Земли", - говорится в сообщении.

Сейчас зонд не закончил передачу полученных данных на Землю.

В 2019 году аппарат New Horizons продолжит изучение объектов в поясе Койпера, который считается условной границей Солнечной системы.

На будущее запланировано, что зонд покинет пределы системы. Исследователь должен завершить свою работу в 2026 году, когда закончатся запасы топлива, питающего приборы.