Скачать
Вторник, 01.01.2019
Порошенко: Благодаря реформам инвесторы мирового масштаба пришли в Украину
Порошенко: Благодаря реформам инвесторы мирового масштаба пришли в Украину
НАТО в Украине: ВБ и Канада взяли на себя роль контактного посольства
НАТО в Украине: ВБ и Канада взяли на себя роль контактного посольства
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Новый год 2019: поздравление в стихах
Новый год 2019: поздравление в стихах

NASA вывела зонд на границу Солнечной системы

NASA вывела зонд на границу Солнечной системы
17:16 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: znaj.ua

Новости технологии: Исследовательская станция приблизилась к космического тела на расстояние примерно 3,5 тыс.

Ученым потребовалось 12 лет, чтобы достичь цели.

Астероида Ultima Tule, который находится на границе Солнечной системы, достиг космический зонд New Horizons.

Отмечается, что зонд запустили более 12 лет назад. Об этом сообщает официальная страница NASA в Twitter.

"Достигнув астероида Ultima Tule в поясе Койпера зонд установил рекорд - еще ни один исследовательский космический аппарат не достигал таких удаленных от Земли объектов. Астероид находится на расстоянии не менее 6,5 млрд километров от Земли", - говорится в сообщении.

Сейчас зонд не закончил передачу полученных данных на Землю.

В США с пятой попытки стартовала ракета Falcon 9

В 2019 году аппарат New Horizons продолжит изучение объектов в поясе Койпера, который считается условной границей Солнечной системы.

На будущее запланировано, что зонд покинет пределы системы. Исследователь должен завершить свою работу в 2026 году, когда закончатся запасы топлива, питающего приборы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Солнечная система, Ultima Tule.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Новым годом 2019 в прозе для близких и друзей
02 1 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в первый день нового года
03 Мороз до -15 и гололед: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года
04 Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
05 Поздравления с Новым годом 2019 в стихах и короткие смс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи
Прикольные поздравления с Новым 2019 годом Свиньи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь