Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю

Новости технологии: Снимки объекта были сделаны с расстояния 3,5 тысячи километров от его поверхности.

Аппарат NASA New Horizons, который 1 января 2019 года совершил пролет над объектом Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, передал на Землю снимки объекта. Как сообщается на сайте агентства, форма Ультима Туле оказалась похожа на кеглю для боулинга.

Отмечается, что сигнал об успешном пролете мимо объекта достиг Земли спустя 10 часов после того, как New Horizons сблизился с Ультима Туле. Размеры Ультима Туле составляют 32 на 16 километров, объект состоит из двух частей, соединенных перемычкой. Вместе с тем, ученые не отбрасывают возможности того, что объект состоит из двух небесных тел, которые вращаются вокруг друг друга.

Исследователям удалось разгадать загадку отсутствия колебаний яркости у Ультима Туле. Оказалось, что объект вращается подобно пропеллеру, а ось вращения направлена почти на зонд.

New Horizons – автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч километров) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.