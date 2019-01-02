Скачать
Среда, 02.01.2019
В 2018 году СБУ предотвратила восемь терактов
В 2018 году СБУ предотвратила восемь терактов
Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов
Истребители и штурмовики: ВСУ получили 50 самолетов и вертолетов
Матч &quot;Зимней классики&quot; Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Матч "Зимней классики" Бостон – Чикаго вошел в топ-5 самых посещаемых
Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю
Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю

Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю

Зонд NASA передал снимки Ультима Туле на Землю
10:20 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Facebook

Новости технологии: Снимки объекта были сделаны с расстояния 3,5 тысячи километров от его поверхности.

Аппарат NASA New Horizons, который 1 января 2019 года совершил пролет над объектом Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, передал на Землю снимки объекта. Как сообщается на сайте агентства, форма Ультима Туле оказалась похожа на кеглю для боулинга.

Отмечается, что сигнал об успешном пролете мимо объекта достиг Земли спустя 10 часов после того, как New Horizons сблизился с Ультима Туле. Размеры Ультима Туле составляют 32 на 16 километров, объект состоит из двух частей, соединенных перемычкой. Вместе с тем, ученые не отбрасывают возможности того, что объект состоит из двух небесных тел, которые вращаются вокруг друг друга.

Исследователям удалось разгадать загадку отсутствия колебаний яркости у Ультима Туле. Оказалось, что объект вращается подобно пропеллеру, а ось вращения направлена почти на зонд.

New Horizons – автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная в рамках программы "Новые рубежи" (New Frontiers) и предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона.

Запуск осуществлен 19 января 2006 года, с пролетом Юпитера (и гравитационным маневром в его поле тяготения) в 2007 году и Плутона — в 2015 году. Полная миссия станции New Horizons рассчитана на 15—17 лет.

NASA вывела зонд на границу Солнечной системы

Межпланетная станция New Horizons покинула окрестности Земли с самой большой из всех космических аппаратов скоростью. В момент выключения двигателей она составила 16,26 км/с (относительно Земли). Гелиоцентрическая скорость составила 45 км/с, что позволило бы станции New Horizons уйти из Солнечной системы даже без гравитационного маневра около Юпитера.

Станция New Horizons максимально приблизилась к Плутону (12,5 тысяч километров) 14 июля 2015 года в 14:50 по киевскому времени. Космический аппарат в течение 30 минут должен был провести около 150 научных измерений. После принятия "звонка" от межпланетной станции, ученые убедились в успешном выполнении ею своей главной миссии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАСА, Земля, Зонд НАСА, Снимки Ультима Туле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
02 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
03 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
04 Стало известно, кто убил четырех людей в Виннице
05 Гороскоп на сегодня, 2 января 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Налог на заграничные посылки вступил в силу
Налог на заграничные посылки вступил в силу
В Украину идет новый опасный циклон: в каких регионах ухудшится погода
Метель и гололед: в Украине ухудшится погода
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Сестра Меган Маркл попала в список опасных лиц полиции в Лондоне
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь