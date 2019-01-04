Названы самые мощные смартфоны 2018 года

Новости технологии: Стало известно, что 2018 год был очень богат на релизы смартфонов.

Среди производителей сильно выделилась компания Huawei, которая в последние месяцы выпускала мощные новинки практически каждый месяц.

Ее конкуренты тоже не отставали - на рынке появились десятки игровых устройств, впечатляющие своей высокой производительностью. Все это время разработчики синтетического теста AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных смартфонов каждого месяца. Пришло время узнать, кто оказался в декабрьском списке!

Титул самого мощного смартфона декабря получил Nubia Red Magic Mars, произведенный компанией ZTE. Благодаря чипсету Snapdragon 845, оперативной памяти на 10 ГБ и жидкостному охлаждению он набрал целых 320 000 баллов. Второе место занял представленный в октябре смартфон Huawei Mate 20, а третье - доступный Honor V20, оснащенный флагманским процессором Kirin 980.

Huawei выпускала смартфоны чаще других, и эта стратегия дала положительные результаты. Большая часть списка AnTuTu состоит именно из ее устройств: четвертое место заняла модель Mate 20 X, пятая позиция досталась модификации Mate 20 Pro, а шестая - смартфону Honor Magic. Все эти модели так же оснащены флагманским чипсетом Kirin 980, изготовленным по рекордному 7-нанометровому техпроцессу.

По последним местам списка были распределены смартфоны Xiaomi Black Shark Helo, OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark и Nubia X. Ранее некоторые из них уже успели побывать на лидирующих позициях, но с выходом более свежих устройств устарели. Скорее всего, в ближайшие месяцы они вовсе исчезнут из рейтинга, уступив место новинкам 2019 года.