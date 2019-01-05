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Суббота, 05.01.2019

Эксперты назвали самые прочные и хрупкие смартфоны 2018 года (Видео)

Для этого Зак использует свой фирменный набор испытаний, проверяя устойчивость к царапинам стекла и других элементов корпуса, дисплея к огню и возможности согнуть смартфон. В 2018 году JerryRigEverything испытал выносливость огромного числа смартфонов. Теперь же он опубликовал на своем канале новое видео, получившее название «Smartphone Durability Awards 2018!». Простыми словами, он выбрал наиболее и наименее стойкие из тестируемых в 2018 году смартфонов. По словам блогера, самым долговечным смартфоном 2018 года оказался защищенный телефон Kyocera Duraforce Pro 2, что не удивительно. Из обычных же смартфонов первое место Зак присудил Nokia 7 Plus. Он же назван блогером лучшим ремонтопригодным телефоном 2018 года. Что касается худших показателей, то iPhone XS Max оказался наименее ремонтируемым телефоном 2018 года. А наименее долговечными стали Mate 20 Pro и P20 Pro, так как они оба не прошли тест на изгиб.
hronika.info
Фото: pixabay
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