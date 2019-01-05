Instagram нацелен на расширения сегмента в сфере бизнеса

Новости технологии: Планируется запуск новой функции, которая поможет вести бизнес в соцсети.

Обновления связано со статистикой просмотров и активности пользователей в Stories. Если тестирование пройдет успешно, то уже в ближайшее время вы сможете видеть количество показов по конкретным хэштегом, которые вы указываете под фотографией.

То есть под общим перечнем "Показы" появится перечень хештегов и напротив них количество просмотров. Таким образом вы будете видеть, какие хэштеги лучше продвигают ваш профиль.

Стоит отметить, что разработчики соцсети в последнее время начали активно тестировать различные функции. Конечно, все это делается для улучшения взаимодействия пользователей с платформой. Правда, от некоторых изменений, таких как горизонтальное отображение ленты новостей, аудитория осталась не в восторге. Остается надеяться, что это был всего лишь неудачный тестовый запуск.