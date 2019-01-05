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Instagram нацелен на расширения сегмента в сфере бизнеса

Instagram нацелен на расширения сегмента в сфере бизнеса
09:00 Сегодня Телеграф politeka.net Фото: pixabay.com

Новости технологии: Планируется запуск новой функции, которая поможет вести бизнес в соцсети.

Обновления связано со статистикой просмотров и активности пользователей в Stories. Если тестирование пройдет успешно, то уже в ближайшее время вы сможете видеть количество показов по конкретным хэштегом, которые вы указываете под фотографией.

То есть под общим перечнем "Показы" появится перечень хештегов и напротив них количество просмотров. Таким образом вы будете видеть, какие хэштеги лучше продвигают ваш профиль.

Instagram изменил способ просмотра ленты

Стоит отметить, что разработчики соцсети в последнее время начали активно тестировать различные функции. Конечно, все это делается для улучшения взаимодействия пользователей с платформой. Правда, от некоторых изменений, таких как горизонтальное отображение ленты новостей, аудитория осталась не в восторге. Остается надеяться, что это был всего лишь неудачный тестовый запуск.

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Бизнес, Instagram, Предприниматели, Новая функция, Онлайн-бизнес.
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