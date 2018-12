Instagram изменил способ просмотра ленты

Социальная сеть Instagram запустила очередное обновление интерфейса – теперь пользователи по другому листают ленту. Ее надо прокручивать горизонтально, как в сторис.

У многих пользователей уже стал доступен новый интерфейс, но они от этого не в восторге.

I have the new Instagram horizontal scroll interface. I’m sure this will not be met with any backlash WHATSOEVER. But seems maybe intended to reduce mindless vertical scrolling? cc @mosseri comments at the end pic.twitter.com/fwmtbfjFaf

— Alex Heath (@alexeheath) 27 декабря 2018 г.