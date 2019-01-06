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ИИ будет защищать животных в Африке от браконьеров

ИИ будет защищать животных в Африке от браконьеров
04:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии: Искусственный Интеллект защитит африканских слонов от браконьеров.

Некоммерческая компания Resolve представила ИИ-систему, которая с помощью камер и алгоритмов позволит обнаружить браконьеров прежде, чем им удастся убить представителей редких видов животных в Африке. Об этом пишет The Verge со ссылкой на сообщение организации.

Защита редких животных, например, некоторых видов слонов, — серьезная проблема для правительства африканских стран. Несмотря на внушительные размеры, за такими животными непросто следить — особенно в случае национального парка Серенгети в Танзании, где всего 150 рейнджеров охраняют территорию площадью с Бельгию.

Инженеры из Resolve предложили решение проблемы — разработанная ими система TrailGuard AI использует чипы компьютерного зрения Intel для идентификации животных и людей, которые попадают в поле зрения нескольких сотен камер. Нейросеть анализирует всю активность, зафиксированную камерами, и предупредит рейнджеров, если движение покажется ей подозрительным.

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Intel, Браконьерство, ИИ, Нейросеть, Resolve.
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