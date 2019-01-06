Xiaomi назвала цену флагманского смартфона Redmi

Новости технологии: 10 января Xiaomi выведет линейку смартфонов Redmi в отдельный бренд.

Данная информация появилась в Сети благодаря публикации намекающего тизера, а также подтверждена лично главой Xiaomi. Теперь же Лэй Цзюнь озвучивает еще больше интересных подробностей, общаясь с пользователями в Weibo.

Цзюнь задал поклонникам компании вопрос, считают ли они стоимость $440 для флагмана Redmi приемлемой. Вероятно, именно таким ценником сможет похвастать будущее устройство.

Мы уже знаем, что новый смартфон Redmi будет анонсирован 10 января. Его официальное название пока неизвестно, но мы знаем, что он должен получить 48-Мп камеру.